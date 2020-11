S-au deschis ultimele două secții de vot din diasporă La ora 17:00 se deschid ultimele doua secții de votare din SUA: Sacramento(CA) și Seatle(WA). Astfel, și moldovenii stabiliți in America iși vor putea exercita dreptul la vot. In cadrul alegerilor prezidențiale din acest an, pe teritoriul SUA au fost deschise 12 secții de votare. Votarea are loc in intervalul orelor 07.00 – 21.00 (ora locala a fiecarei secții de votare). La moment, sunt i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

