S-au deschis facultăţile. Online Centrele universitare din Craiova au deschis portile virtual. La Universitatea din Craiova anul acesta sunt 7.000 de studenti „boboci” la studii de licenta, master si doctorat. Nu au mai trait emotia noului inceput pe scarile universitatii sau in sala de festivitati. Noul inceput a trecut on-line, sub mesajul „impreuna pretutindeni”. Pe facebook dar si pe site-ul Universitatii din Craiova au fost postate filmulete cu imagini din anii anteriori, avand pe fundal imnul Gaudeamus Igitur. Rectorul Universitatii din Craiova a transmis un mesaj de inceput prin care a subliniat ca trecem printr-o perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

