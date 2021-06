S-au calificat ”braţ la braţ” Supercupa Romaniei la Mini-fotbal, gazduita in ultimul weekend de Oradea a adus rezultate „bunicele” pentru cele doua reprezentante ale fotbalului pe teren redus din județul nostru prezente la aceasta intrecere. Astfel, atat MFC Ploiești cat și Chedra-Tax au reușit sa obțina ”biletele” pentru turneul Campionatului Național, organizat de Federația de Minifotbal din Romania la Valcea, pe o arena superba, demna de minifotbal la nivel internațional. De menționat ca doar județele Prahova și Arad au cate doua reprezentante calificate la acest turneu național! Chedra Tax Ploiești (condusa de Dragoș Chelba)… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that 90 deaths were reported (49 men and 41 women) in patients infected with the novel coronavirus, yet 82 of the reported deaths are from last year and the beginning of this year, and were introduced in the database by the Public Health Directorates…

- Cerul va fi noros, temporar va ploua si se vor inregistra cantitati de apa, in general, de 20 - 25 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 15 grade, iar cea minima va fi de 9 - 10 grade.ANM a emis marti o noua avertizare meteo de ploi insemnate cantitativ…

- Potrivit hidrologilor, in intervalul 30 mai, ora 13:00 si 31 mai, ora 14:00, pe raurile din bazinele hidrografice Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta cu raul Cibin - amonte Ac. Ionesti (judetele: Sibiu, Valcea si Arges), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele:…

- Un numar de 29 de decese in urma infectiei cu SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre 18 barbati si 11 femei internati in spitalele din Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Caras-Severin,…

- Bucharest with 36.05% and Cluj County with 33.17% are on the first places in terms of people vaccinated against COVID with at least one dose, the National Vaccination Platform, which presents a situation of the immunized population until Thursday at 12.00, informed on Facebook. On the next…

- La ultima editie a campaniei „Doneaza sange, salveaza o viata” au fost recoltati peste 200 de litri de sange. Actiunea desfasurata sub egida Patriarhiei Romane a avut loc in Saptamana Mare, in parteneriat cu Jandarmeria Romana si Centrele de Transfuzie Sanguina teritoriale. Sesiunea…

- Conform sursei citate, judetul Sibiu intra in zona galbena cu 2,94 de cazuri la mia de locuitori.Judetul Ilfov ramane cu cea mai mare rata de incidenta - 5,66, in scadere de la 6,13 in ziua precedenta, la fel si Bucurestiul, care scade de la 5,27 la 5,19 cazuri la mia de locuitori.In zona rosie se mai…

- Pana in prezent, 31.954 de copii au beneficiat de sprijin in cadrul proiectului „Alege scoala!”. 2.934 dintre acestia au fost inregistrati in ultima editie, incheiata in luna aprilie a acestui an. Datele au fost prezentate public joi in cadrul festivitatii de final organizate la Centrului social-cultural…