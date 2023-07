S-au antrenat la 40 de grade pentru aurul european de la Ploiești! Junioarele din lotul național de box pregatite de Adrian și Mihaela Lacatuș țintesc primul loc al podiumului la campionatul european care va avea loc in Romania, la Ploiești. Pe o temperatura sufocanta de 40 de grade junioarele din lotul național de box trag tare la ultimele antrenamente dinaintea celei mai tari competiții, Campionatul European, care incepe pe 21 iulie, la Ploiești. Puștioaicele abia așteapta sa concureze in fața romanilor și spun ca sunt pregatite 100% sa aduca cele mai stralucitoare medalii pentru Romania. „Nu ma gandesc la alta medalie in afara de cea de aur. Doar la ea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

