Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șaptea confruntare pe echipe din sezonul 7, difuzata luni seara pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piața pe toate categoriile de public, in intervalul 19.58-23.43 in care a fost difuzat.

- In a doua zi de sarbatoare la Antena 1, telespectatorii au preferat programele speciale ale statiei, inca de la primele ore ale diminetii si pana tarziu in noapte. Antena 1 conduce detasat topul audientelor, atat in Prime Time, Day Time, cat si la nivelul intregii zile, pe toate categoriile de varsta.…

- Cel mai iubit show culinar a fost in topul preferințelor telespectatorilor și marți seara cu cel de-al șaselea battle, clasificandu-se ca lider de audiența pe toate categoriile de public. Așa se face ca pe 26 noiembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproace 2,3 milioane de romani,…

- Seara de marți și cel de-al patrulea battle pe echipe au adus schimbari in ceea ce privește dinamica echipelor din sezonul 7 Chefi la cuțite. Dupa o confruntare in care chef Catalin Scarlatescu a reușit sa caștige pentru prima data alaturi de echipa mov, duelul invididual a destabilizat echipa lui chef…

- Ediția de luni seara a adus un nou record de audiența pentru emisiunea Chefi la cuțite: show-ul a inregistrat cea mai buna audiența la nivelul publicului comercial, de la lansarea sezonului 7.

- Luni, 7 octombrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproape 1,7 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 21:14. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o...

- Marți, 1 octombrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproape 1,9 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 20.48. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o noua ediție plina de surprize și de un clasament al amuletelor in care chef Catalin Scarlatescu…

- Marți, 24 septembrie, „Chefi la cuțite” a fost lider detașat de piața cu aproape 1,8 milioane de romani care au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 21:49. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o noua ediție plina de surprize și de un clasament al amuletelor restabilit, in fruntea…