Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- „Ne așteapta o iarna grea, dar noi romanii am trecut, de-a lungul anilor, prin vremuri mult mai grele. Trebuie, totuși, sa vedem analiza corecta a acestei situații economice. Statele Unite ale Americii și Vestul Europei vorbesc de o inflație cum nu a mai fost de 40 de ani. In schimb, noi, in Romania,…

- Criza energetica nu a lovit doar Romania. Este o problema ce se raspandește treptat in multe state, iar unul dintre ele a luat deja masuri drastice in aceasta privința. Patronii marilor companii, in special, cei ai bancilor, au oferit angajaților paturi pentru ca aceștia sa nu tremure de frig.

- Criza energetica din Europa și, implicit, Romania impune masuri de reducere a consumului de energie electrica, atat la nivelul locuințelor individuale, cat și la nivelul orașelor și al instituțiilor publice. In acest context, primarul Oneștiului, Laurențiu Neghina, anunța ca se vor lua cateva masuri…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova In aceasta perioada dificila la nivel mondial, dar și cu un razboi aproape de granițele Romaniei, vin și vești bune de la Banca Naționala: investițiile straine au crescut cu 21,5% fața de anul trecut. O contribuție la aceasta creștere au avut-o și masurile luate…

- De ce prețurile au crescut mai mult in Romania? Consultant BNR: Din modul nerezonabil in care s-a facut liberalizarea la energie De ce prețurile au crescut mai mult in Romania? Consultant BNR: Din modul nerezonabil in care s-a facut liberalizarea la energie Adrian Vasilescu, consultant de strategie…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 5 august 2022, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Criza iși face simțita prezența tot mai puternic, in Romania. Piața imobiliara a intrat deja pe o traiectorie de scadere, iar pe fondul inflației galopante, al creșterii imense a taxarii și a inaspririi condițiilor de acordare a creditelor anunțata de Banca Naționala, o noua prabușire, precum cea…