S-a votat plafonarea prețurilor la energie electrică și consumul de gaze. Noile tarife Legea care stabilește scheme de compensare pentru consumul de gaze și energie electrica a fost votata, miercuri, in Camera Deputaților, cu o larga majoritate, respective 285 de voturi din 287 parlamentari prezenți. Anterior, proiectul a fost amendat de Senat, care a majorat sumele platite de la bugetul de stat pentru consumatorii casnici, plafonarea pretului pentru aceștia și a decis exceptarea de la plata a certificatelor verzi, a contributiei de cogenerare si a accizei si reducerea TVA pentru consumatorii noncasnici. Conform deciziei de miercuri, consumatorii vor avea de achitat cel mult 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

