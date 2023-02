S-a vândut Dinamo! Cine este cumpărătorul In aceasta dimineața, interesul firmei Red&White pentru Dinamo s-a certificat. Din sursele ProSport, Dorin Șerdean a acceptat oferta, iar maine, intr-o conferința de presa sau printr-un comunicat, Red&White o sa anunțe parafarea ințelegerii. e mai bine de o saptamana, in spatele cortinei, reprezentanții firmei Red&White 2022 Management SRL și Dorin Șerdean au intensificat negocierile secrete pentru vanzarea pachetului majoritar de acțiuni deținut de omul de afaceri ardelean prin firma Lotus. Red&White intenționeaza sa cumpere și o parte din pachetul deținut de Asociația „Peluza Catalin Hildan”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Dorin Șerdean a cedat, a acceptat sa vanda pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo, 72 la suta, catre o firma, Red&White, ce-i are in prim-plan pe Eugen Voicu, liderul Certinvest, Andrei Nicolescu, ex-vicepreședinte Rapid, și Dorin Iacob, tatal lui Vlad Iacob. ...

- In aceasta dimineața, interesul firmei Red&White pentru Dinamo s-a certificat. Din sursele ProSport, Dorin Șerdean a acceptat oferta, iar maine, intr-o conferința de presa sau printr-un comunicat, Red&White o sa anunțe parafarea ințelegerii. e mai bine de o saptamana, in spatele cortinei, reprezentanții…

