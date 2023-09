S-a urcat drogat la volan şi şi-a UCIS mama! Drama unei familii din Olt Un grav accident de circulație a avut loc sambata dimineața, in comuna Marunței, județul Olt. O femeie de 45 de ani a murit in mașina condusa chiar de fiul ei de 19 ani, care era drogat la volan. Impactul fatal a avut loc pe DJ 546, in comuna Marunței. Tanarul de 19 ani, din Balș, […] The post S-a urcat drogat la volan si si-a UCIS mama! Drama unei familii din Olt first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

