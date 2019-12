Stiri pe aceeasi tema

- Inconștienta unui barbat din comuna Moara de a se urca beat la volan și a circula pe drumurile publice l-a adus pe un pat de spital, pe numele sau fiind deschis și un dosar de cercetare penala.Accidentul in care a fost implicat s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 18.00. Politia a fost ...

- Patru femei au fost ranite duminica dupa ce una dintre ele, beata la volan, a intrat cu mașina intr-o curte din localitatea Girov, județul Neamț. Mașina scapata de sub control a lovit puternic o alta mașina, parcata in curte, scrie Mediafax.Accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre…

- Unul dintre clienti, L.S. povesteste cum a ezitat sa mearga o lunga perioada cu masina desi uneori situatia o impunea. "Am ales sa fac recuperare acasa chiar daca asta m-a costat mult mai mult. Eram de-a dreptul socat cand intram in masina ca pasager. Aveam impresia ca in orice moment cineva ne poate…

- Un barbat din Falticeni s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a lovit soția, dupa care beat fiind s-a urcat la volan și a intrat cu mașina intr-un stalp de iluminat. In noaptea de sambata spre duminica, aproape de miezul nopții, Politia Municipiului Falticeni a fost sesizata prin „112” de catre o localnica…

- Un adolescent a condus o masina, cel mai probabil furata. Incercand sa scape de filtrul instituit in trafic de politistii bihoreni, a lovit un politist aflat in misiune, iar apoi a lovit frontal un parapet. Baiatul a fost testat cu aparatul etilotest si s-a constatat ca prezenta o concentratie alcoolica…

- Un barbat de 61 de ani din municipiul Suceava este cercetat penal dupa ce s-a urcat baut la volan, a pierdut controlul direcției și s-a izbit cu mașina in ușa de acces a unui garaj.Impactul a avut loc duminica la pranz, in jurul orei 14.45, polițiștii fiind informați despre faptul ca pe ...

- Un tanar de 20 de ani din comuna Bilca a fost depistat baut la volan, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod. Accidentul a fost anuntat sambata seara, in jurul orei 20.00, la fata locului ajungand in scurt timp un echipaj de politie. Investigatiile demarate la locul accidentului au ...

- Doi tineri din orașul Liteni au fost protagoniștii unui adevarat periplu petrecut in timpul nopții și finalizat dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in apropierea unei treceri de cale ferata din oraș. Au abandonat mașina și au disparut, fiind identificați dupa cateva ore de catre polițiști…