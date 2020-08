Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani din Targoviște care miercuri sustinea examenul pentru permisul de conducere a fost prins beat. Alcoolemia a depașit 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din Targoviște au fost sesizați de un examinator ca un barbat aflat in timpul examinarii…

- Un politist cu state vechi din Capitala s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agentilor de la circulatie care tocmai ii luasera permisul pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

- Joi, politistii au depistat pe drumurile publice din judetul nostru cinci persoane care au condus autoturisme fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Politistii rutieri au identificat patru barbati cu varste cuprinse intre 19 si 43 de ani care au condus fara a…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor a anunțat ca se reiau examenele pentru permisul auto. Reluarea examenelor se va face etapizat, in funcție de mai multe criterii.

- Activitatea de examinare a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman va fi reluata treptat. Programarea candidatilor carora le-au expirat dosarele de scolarizare in perioada 16.03.2020-17.05.2020 si pentru care exista o programare perealabila in sistem…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului rutier Vatra Dornei au oprit in trafic pe strada 22 Decembrie din municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava, autoturismul condus de un barbat de 43 ani, localnic, iar la verificarea acestuia in baza de date s-a constatat ca cel in cauza figureaza cu permis de conducere…

- La Timișoara se va da din nou proba practica pentru permisul de conducere. Programarile pentru examinari incep din 2 iunie și au prioritate cei care au fost programați deja și nu au putut da aceasta proba din cauza pandemiei de coronavirus. Cei care dau examenul trebuie sa poarte masca de protecție.

- O patrula din cadrul Poliției orașului Salcea a oprit duminica pentru control pe raza localitatii Siminicea autoturismul condus de un localnic de 52 de ani. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date s-a stabilit faptul ca, barbatul de 52 de ani are permisul de conducere suspendat…