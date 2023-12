Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care „se lauda” cu planurile realizate, el dand exemplu Autoritatea Vamala. Boloș a spus ca dupa Boboteaza va cere premierului revocarea din functie a catorva șefi de instituții,…

- Ministerul Finantelor (MF) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ofera suport in vederea completarii si depunerii Declaratiei 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", potrivit unui comunicat."In…

- Marcel Ciolacu a reactionat imediat in scandalul achizitiei de vaccinuri din pandemie. Actualul premier spune ca achizitia de vaccinuri in pandemie este doar una dintre ”marile afaceri” facute in Romania. ”Am fost facut prost, am fost facut in toate felurile cand spuneam ca a fost o decizie aberanta…

