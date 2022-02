Stiri pe aceeasi tema

- Paul Parvu a murit de Covid. Jurnalistul constanțean Paul Parvu ar fi implinit luni, 31 ianuarie, 61 de ani. Nu a mai apucat sa-și sarbatoreasca ziua de naștere. Cu o zi inainte s-a stins pe un pat de spital. Se infectase cu SARS-CoV-2, dar avea și alte probleme de sanatate. In cele din urma, sper disperarea…

- Peste 660 de elevi si 60 de cadre didactice si personal auxiliar din scoli din judetul Constanta sunt bolnavi de COVID-19, a informat, luni, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). "Situatie COVID-19 la 31.01.2022, comunicata de catre DSPJ Constanta: 729 activi, din care 56 profesori, 663 elevi,…

- In debutul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca medicii de familie vor juca un rol cheie in combaterea pandemiei de COVID-19. Acesta a dat asigurari ca in valul 5 al pandemiei, Guvernul va asigura resursele necesare pentru sistemul sanitar. „Ii consideram ca fiind cel mai aproape…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, marti, perchezitii in 52 de locatii din judetele Bucuresti si Constanta intr-un dosar de coruptie si fals in contextul campaniei de vaccinare anti-COVID. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, ca la nivel national sunt disponibile 29 de paturi ATI pentru pacientii cu COVID, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. „In data de 18 noiembrie 2021, conform datelor existente…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, noua paturi libere de ATI, din care trei in judetul Constanta si cate unul in Bucuresti si judetele Galati, Hunedoara, Suceava, Valcea si Vrancea. “In data de 15 noiembrie 2021, conform datelor…

- Aproape 70% din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 1-7 noiembrie 2021: 31.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in…

- Potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), in saptamana 25-31 octombrie, 30,7% din totalul cazurilor de Covid-19 s-au inregistrat in București și in județele Prahova, Bihor, Cluj și Timiș. INSP mai transmite ca 73,7% din cazurile confirmate au fost inregistrate…