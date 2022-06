S-a stins din viața Leluț Vasilescu, legendarul muzician din Compact. Anul acesta, formația pe care a slujit-o intreaga sa viața urma sa sarbatoreasca printr-un turneu aniversar 45 de ani de activitate. Plecat prea devreme dintre noi, la doar 66 de ani, Leluț ”Megastar” Vasilescu și-a dedicat cea mai mare parte a vieții trupei Compact, in care canta din 1982. In 2008 a fost la un pas sa-și pierda viața pe scena, trecand printr-un infarct in timpul unui concert. El l-a adus in formație pe Paul Ciuci, cel care, ulterior i-a tarat in procese rușinoase pe toți cei cei ce și-au adus contribuția…