S-a stabilit calendarul decisiv al dezbaterilor pentru alegerile din SUA 2024 Cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024 in SUA intra oficial in faza decisiva, iar primul eveniment major se anunța a fi o dezbatere cruciala. Fostul președinte Donald Trump conduce grupul de șase candidați republicani, in timp ce președintele Joe Biden are drumul deschis in cadrul Partidului Democrat in incercarea de a obține un al doilea mandat. Birocrații de la CNN au dezvaluit ca vor gazdui o dezbatere prezidențiala republicana in Des Moines, Iowa, pe 10 ianuarie. Invitațiile la aceasta dezbatere depind de atingerea unui prag de cel puțin 10% in sondaje și indeplinirea altor criterii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

