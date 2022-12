Starul hollywoodian Angelina Jolie a anunțat ca renunța la rolul sau de trimis special al Inaltului Comisiariat al ONU pentru Refugiați și ca in continuare dorește sa activeze in domeniul ajutorului umanitar, dar intr-un mod diferit și mai amplu, transmite HuffPost. „Dupa 20 de ani de munca in centrul sistemului Națiunilor Unite, simt ca a venit timpul pentru mine sa fac altceva, sa ma angajez in mod direct, cu refugiații și organizațiile locale”, a explicat actrița intr-un comunicat, difuzat de Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Angelina Jolie a fost mulți ani un important partener umanitar…