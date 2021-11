Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii interimari ai Educației și Sanatații, Sorin Cimpeanu și Cseke Attila, au semnat ordinul comun care prevede noile condiții in care se reiau cursurile fața in fața in școli, dupa vacanța de doua saptamani. Potrivit Ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015…

- In Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 a fost publicata Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2021, pentru stabilirea unor masuri de protecție sociala a angajaților și a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitaților economice, determinate de situația…

- Șomaj tehnic: Cum se deconteaza banii de la stat și cine NU beneficiaza de indemnizatie Șomaj tehnic: Cum se deconteaza banii de la stat și cine NU beneficiaza de indemnizatie Angajații trimisi in somaj tehnic sunt platiti cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, conform prevederilor…

- Vazand Referatul de aprobare nr. 242/SI/04.10.2021 al Ministerului Educatiei,Avand in vedere prevederile: - art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei…

- Romanii, inclusiv cei peste 8 milioane de șoferi, ar putea beneficia de prevederile unui proiect de Ordonanța de Urgența privind modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea RCA. Proiectul urmeaza a fi dezbatut la Ministerul Finanțelor. Documentul include, printre alte prevederi, și introducerea unui…

- La un an și patru luni de cand a fost publicata in Monitorul Oficial, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19 este inaplicabila, in lipsa unor norme ce nu a fost nici pana acum adoptate. „Cu toate ca a trecut un an de cand Parlamentul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, luni, la finalul sedintei de guvern, ca a fost adoptata ordonanta care prevede tichete de masa pentru persoanele care se imunizeaza anti-COVID, precum si organizarea Loteriei de vaccinare, transmite Agerpres. Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul…

- Reprezentanții ISU Alba au transmis vineri ca in Monitorul Oficial nr. 647 din 30 iunie 2021 a fost publicata Ordonanța de Urgența nr. 80 din 30 iunie 2021 prin care au fost aduse o serie de completari și modificari Legii nr. 307/2006 – privind apararea importiva incendiilor. Prin modificarile și completarile…