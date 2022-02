Duminica, 6 februarie 2022, in zi libera obișnuita, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar (foto sus, in dreapta), ajuns „intr-un picior” la Lara, aflat fiind in plina perioada de convalescența dupa o operație la tendonul ahilean, a parafat – avandu-l alaturi pe directorul sportiv Claudiu Tudor (foto sus, in stanga) – contractele cu trei […]