- Sefa ANAF, Mirela Calugareanu, a fost numita marti, de Parlament, in functia de consilier la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani, scrie STIRIPESURSE.RO.S au inregistrat 160 de voturi 39;pentru 39; si 92 de voturi 39;impotriva 39;. Calugareanu va renunta la conducerea Fiscului.Surse parlamentare…

- Candidații pentru postul de judecator al Curții Constituționale sunt audiați, miercuri, in comisiile juridice din Parlament. Toate partidele au nominalizat cate o propunere, insa majoritatea PSD-PNL-UDMR iși va impune candidații. La Camera Deputaților vor fi audiați candidații propuși din partea acestei…

- CNATDCU a admis sesizarea Grupului de Investigații Politice (GIP) și a decis ca judecatorul Dorel George Matei a plagiat in teza de doctorat. CNATDCU a propus Ministerului Educației retragerea titlului de doctor in Drept atribuit judecatorului Matei, anunța, vineri, GIP. Judecatorul Matei este cel…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca a depus la Parlament mai multe amendamente la un proiect de lege, prin care vrea sa interzica tuturor firmelor din Rusia sa participe la achzițiile publice de orice fel din Romania. ”Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sancțiunile…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri, pe Facebook, un mesaj de susținere la adresa lui Valeriu Zgonea, fostul președinte PSD al Camerei Deputaților care a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București pentru trafic de influența. In prima instanța, Zgonea fusese condamnat la 3 ani cu…

- Conducerea NATO va fi, vineri, in Romania. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde ajung militarii americani, dislocați in Romania. Guvernul SUA a decis…

- Guvernul a eliminat, vineri, din ordonanța adoptata joi, articolul contestat de protestatrii din Piața Victoriei, privind certificatul digital pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Ordonanța privind interzicea calatoriilor in UE fara certificat digital, emis doar cu doza booster in cel mult 9 luni…