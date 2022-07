Miliardarul Elon Musk vrea sa puna capat ințelegerii de a cumpara Twitter, potrivit unei scrisori trimise vineri de un avocat in numele sau catre directorul juridic al companiei, transmite CNBC. Acțiunile Twitter au scazut vineri cu aproximativ 5% dupa inchiderea ședinței. In scrisoare, dezvaluita intr-un dosar al Comisiei pentru valori mobiliare și burse, avocatul Mike […] The post S-a rupt lanțul de iubire intre Elon Musk și Twitter. Miliardrul nu mai cumpara Twitter.Ca raspuns, Twitter il da in judecata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…