Cel mai in varsta secretar de stat din cabinetul Ciuca, dar și cel mai longeviv s-a retras ieri din funcția pe care o ocupa de zece ani. Prin Decizia primului ministru Nicolae Ciuca nr.442 din 24 august 2022, ” domnul Victor Opaschi se elibereaza, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte”. Victor Opaschi, in varsta de 74 de ani, ocupa aceasta funcție din mai 2012, dupa ce intre 1990 și 1996, dar și intre 2000 și 2004 a fost consilier de stat pentru cultura și culte la Președinția Romaniei, adica in mandatele lui Ion Iliescu. Practic, Victor Opaschi a ocupat…