S-a redeschis pentru public Gheţarul de la Scărişoara Ghetarul de la Scarisoara, cel mai important obiectiv turistic natural din Alba si unde se afla cel mai vechi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus in circuitul turistic. Vizitat anual, cu deosebire din mai pana in septembrie, de peste zece mii de turisti in medie, Ghetarul a fost inchis publicului in ultimul an, din cauza faptului ca scarile de acces nu mai prezentau siguranta. Pentru a fi redat circuitului turistic, autoritatile locale au demarat un proiect de inlocuire a scarilor de acces in Ghetar. Pestera, in care temperatura este de minus doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ghetarul de la Scarisoara, județul Alba, unde se afla cel mai vechi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus de joi, 2 iulie, in circuitul turistic, informeaza Știrile TVR . Vizitat anual in medie de pe 10.000 de turisti, ghetarul a fost inchis publicului…

- Ghetarul de la Scarisoara, cel mai important obiectiv turistic natural din Alba si unde se afla cel mai vechi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus de joi in circuitul turistic.

- Vizitat anual, cu deosebire din mai pâna în septembrie, de peste zece mii de turisti în medie, Ghetarul a fost închis publicului în ultimul an, din cauza faptului ca scarile de acces nu mai prezentau siguranta. Pentru a fi redat circuitului…

- Ne despart cateva zile de alegerile locale partiale pentru Primaria Comunei Metes. Va indemn sa veniti la vot, indiferent de simpatiile politice si sa alegeti care vreti sa va reprezinte pana in anul 2024. Votul dumneavoastra nu trebui sa fie irosit. Va rog sa cantariti bine decizia pe care o veti lua,…

- Autoritațile din Turcia se lupta de o luna cu un fenomen ingrijorator: o suprafața uriașa a Marii Marmara este acoperita de un mucilagiu marin care, prin oprirea oxigenului, provoaca moartea speciilor de pești și crustacee. Fenomenul s-a extins, acum, și in Marea Neagra, au anunțat specialiștii turci.…

- Dupa o lunga perioada in care spectacolele s-au desfașurat exclusiv online, Teatrul pentru Copii Arlechino, iși redeschide porțile pentru cei mici. Din acest sfarșit de saptamana, copiii sunt așteptați in sala de spectacole a Teatrului Arlechino. Primele reprezentații ce vor avea loc sambata și duminica,…

- Inceputul de an aduce o veste extrem de proasta pentru toți consumatorii de energie electrica: dupa primele patru luni, inregistram deja un record de preț al ultimilor cinci ani pe piața spot. Este vorba de piața unde tranzacțiile se fac „la zi”, acestea urmand a fi decontate „imediat/ la vedere“ (de…

- Spania isi va lansa propriul vaccin anti-COVID-19 inainte de incheierea acestui an. Premierul Pedro Sanchez spune ca vaccinul va fi dezvoltat de compania spaniola Hipra, care va produce circa 400 de milioane de doze pana in 2022. „Altii sunt intr-o cursa enorma, in vreme ce noi nici nu am plecat din…