- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a sosit la Londra, luni, 21 iunie, pentru turneul de la Wimbledon, care se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. Organizatorii au intampinat-o ca pe o adevarata campioana și i-au oferit cadou cu un tort in forma de teren de tenis, cu numele ei scris pe el.…

- Brandul Boca FB a fost creat in urma cu 15 ani din dorința de a le oferi femeilor ținutele mult visate, folosind materiale de cea mai buna calitate. Pentru ca italienii sunt cei mai renumiți in materie de moda, materialele și accesoriile folosite de Boca FB sunt aduse direct din Italia, de la fabrici…

- Filme, expozitii, ateliere creative si educative, dar si concerte vor avea loc in perioada 14 iunie - 12 septembrie in cadrul proiectului Eforie Colorat, organizat de Asociatia Forumul Artelor Vizuale in gradina de vara din Eforie Sud. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis…

- Pentru prima data, cu ocazia Noptii Muzeelor, Primaria Capitalei se deschide publicului larg, intr-un eveniment care reuneste doua expozitii legate de istoricul sediului municipalitatii si al orasului, precum si alte experiente culturale, in timp ce Muzeul National de Geologie si Muzeul National de…

- Turistii sunt asteptati la Gradina de vara din Eforie Sud, deschisa zilnic in perioada 14 iunie - 12 septembrie, cu filme, expozitii, ateliere creative si educative, concerte si multe altele, evenimente organizate in cadrul proiectului artistic si cultural Eforie Colorat. Gradina de vara va…

- Cabral și Andreea Ibacka au anunțat pe 20 mai ca vor avea al doilea copil. Actrița e insarcinata , iar in toamna va aduce pe lume bebelușul. Iata cum a reacționat micuța Namiko dupa ce a aflat ca in curand va avea un frațior sau o surioasa. Fetița, ajutata de parinții ei, a avut un mesaj scurt dupa…

- Conform Ziare.com , luna trecuta, Elizabeth a fost inclusa in lista celor 12 cei mai mari dezinformatori in mediul online, intr-un raport publicat de Centrul pentru Combaterea Urii in Digital (CCDH), informeaza businessinsider.com. Site-ul ei "Health Nut News" promoveaza "sanatatea alternativa". Raportul…

- Exista o moda in randul internautilor de a caut campuri cu flori sa se pozeze si sa distribuie apoi fotografiile pe Facebook sau Instagram. Poate sa fie camp de maci, floarea soarelui, lan de lavanda sau de rapita. Acesta din urma este in plin sezon de inflorire.