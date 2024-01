Stiri pe aceeasi tema

- Antibioticele pot fi eliberate in baza unei rețete reținute in farmacie, iar in situații de urgența, se permite eliberarea anumitor antibiotice pentru o durata de 48 de ore, cu condiția unei declarații pe propria raspundere.

- Ministerul Sanatații a anunțat: „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la Ordinul ministrului Sanatații care reglementeaza modul de prescriere, eliberare și monitorizare a antibioticelor pentru diminuarea consumului excesiv a acestora, facem urmatoarele precizari:Ordinul…

- „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la Ordinul ministrului Sanatații care reglementeaza modul de prescriere, eliberare și monitorizare a antibioticelor pentru diminuarea consumului excesiv a acestora, facem urmatoarele precizari:• Ordinul ministrului Sanatații reglementeaza…

- Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații, antibioticele și antifungicele de uz sistemic prescrise de catre medici pe rețete, altele decat prescripțiile gratuite și compensate, vor fi eliberate la farmacie numai in baza unei prescripții medicale. Potrivit comunicatului emis, vineri, Ministerul Sanatații…

- ​Farmaciile vor putea elibera antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza pentru 3 zile, prevede un Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial. ”Prin excepție de la prevederile alin. (1), farmaciștii care iși desfașoara activitatea in unitați farmaceutice autorizate, in…

- Farmaciile pot elibera antibiotic fara rețeta, potrivit unui nou ordin, care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic, publicat de Ministerul Sanatații in Monitorul Oficial.Astfel, pacienții vor putea achiziționa antibioticele direct din farmacii,…

- Farmaciile vor putea elibera fara rețeta antibiotice, dar doar pentru un tratament de trei zile. Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial un ordin care modifica modul in care sunt eliberate antibioticele. Astfel, pentru un tratament de 3 zile, farmaciști vor putea oferi antibiotice persoanelor,…

- Recent, reprezentanții Ministerului Sanatații au publicat in Monitorul Oficial un ordin care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic. Potrivit informațiilor, aceste medicamente pot fi eliberate fara reteta, insa tratamentul trebuie sa fie doar…