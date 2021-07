Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de mii de oficiali ucraineni nu pot incepe munca in organele de stat din cauza lipsei unui certificat de cunoaștere a limbii ucrainene. Un mesaj despre acest lucru a aparut pe canalul Telegram al Deputatului Radei Supreme din fracțiunea "Sluga naroda", Maxim Buzhansky. Potrivit lui,…

- Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta intra la vot in sedinta Consiliului Local Municipal de vineri, 30 iulie Proiectul care poate fi studiat in sectiunea "documente" s a aflat in dezbatere publica inca de la inceputul acestui…

- China este atat un 'partener' necesar al lumii occidentale, cat si un 'rival' in ceea ce priveste modelul de sistem, a apreciat ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian intr-o declaratie facuta miercuri la Washington, unde intreprinde o vizita de lucru, potrivit AFP. China 's-a…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, il acuza pe liderul partidului, Ludovic Orban, de numirea a 80 de secretari de stat fara consultarea formațiunii. „Imi cer scuze in fata romanilor ca avem membri care nu se gandesc nici la partid, nici la guvernare. Noi am avut de pierdut din cauza…

- Ludovic Orban nu vorbește despre o susținere din partea filialei din Timiș a PNL in lupta pentru șefia partidului, dar e conștient ca este o organizație puternica, de unde vor veni multe voturi. Aflat sambata la Timișoara, Orban insista ca el a avut permanent relații bune cu toți membrii partidului…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), reunita miercuri in sesiune plenara, a adoptat in unanimitate proiectul de lege privind denuntarea Tratatului Cer Deschis (Open Sky), ceea ce oficializeaza retragerea Moscovei din acest pact care permitea survolul reciproc al tarilor semnatare…

- Liderul partidului stangii radicale spaniole Unidas Podemos, Pablo Iglesias, si-a anuntat retragerea din viata politica in urma rezultatului slab al stangii in alegerile regionale de la Madrid, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. 'Am esuat', a afirmat el in fata unui grup de militanti…