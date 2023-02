Stiri pe aceeasi tema

- Lucratori din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești au fost prezenți in mijlocul copiilor de la Școlile Gimnaziale „Toma Socolescu” și „George Emil Palade” din Ploiești, precum si la Școala Gimnaziala „Vlad Mușatescu” din Paulești, pentru a le prezenta elevilor regulile de baza in…

- Doi tineri, cercetati intr-un dosar de talharie dupa ce ar fi furat bani din cabina unui TIR si ar fi avut un comportament agresiv fata de politistii care i-au urmarit si i-au prins, au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati instantei pentru masuri preventive, au informat, miercuri,…

- VIGILENTI… Politistii Biroului Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat de 32 de ani, din comuna Grivita, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie calificata. Acestia au documentat si probat activitatea infractionala a griviteanului Ionut Dumitru…

- Acelasi individ a atacat anul trecut si o batrana, fara a fi prins atunci de politisti.Conform IPJ Galati, la data de 16 ianuarie 2023, in jurul orei 15:00, un barbat, avand capul acoperit cu o gluga si purtand o masca medicinala, a intrat intr-un magazin alimentar din orasul Tg. Bujor, judetul Galati,…

- Oamenii legii din cadrul Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului Ploiești l-au prins pe un barbat din Baicoi, acesta fiind banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata și a uneia de tentativa la furt calificat. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un…

- Sambata, 9 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Agnita au retinut doi tineri, in varsta de 18, respectiv 25 de ani, ambii domiciliati in satul Colun, cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Tinerii sunt banuiti ca, la data de 7 decembrie, in…

- Doi indivizi, recidiviști, din Aghireșu, au fost arestați preventiv vineri seara pentru 30 de zile, fiind acuzați de talharie calificata și complicitate la talharie calificata. LACATUS MOISE MIRCEA și NONICA RUDIN CRISTIAN, ambii de 25 de ani, sunt acuzați ca in urma cu cateva seri l-au talharit pe…

- Nr. 176560 380 din 25 noiembrie 2022 BULETIN DE PRESA MASURI PREVENTIVE DISPUSE IN CAZUL A TREI TINERI BANUITI DE TALHARIE CALIFICATA La data de 24 noiembrie a.c., magistratii Judecatoriei Turda au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, fata de doi tineri de 17 si 22 de ani si masura controlului…