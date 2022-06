Stiri pe aceeasi tema

- Prima partida de verificare a verii pentru petroliști se va disputa astazi, adversara ploieștenilor fiind Dinamo-Auto Tiraspol (Republica Moldova). Intalnirea se va disputa la Kartepe, de la ora 17.00, aceeași și in Romania. Apoi, pana la finalul stagiului din Turcia, echipa lui Nicolae Constantin va…

- Dupa doua saptamani in care pregatirile s-au desfașurat la Ploiești, petroliștii au plecat, ieri, in Turcia, acolo unde se vor antrena pana pe data de 1 iulie. „Lupii” și-au stabilit cartierul general la Kartepe, o suburbie a Izmitului, localitate situata la circa 100 de kilometri est de Istanbul, iar…

- FCSB a anunțat ca va juca 4 meciuri amicale in aceasta vara, in vederea pregatiii noului sezon, iar lotul vicecampioanei se va reuni pe 14 iunie. Echipa antrenata de Toni Petrea va juca impotriva a doua cluburi din Republica Moldova, FC Sfantu Gheorghe și Zimbru Chișinau. De asemenea, roș-albaștrii…

- Reprezentativa masculina a Romaniei va intra, peste aproximativ o luna, in focurile ultimei ”ferestre” de jocuri, din prima faza a FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers. ”Vulturii” urmeaza sa se confrunte cu Luxemburg, in data de 30 iunie, și cu Albania, in data de 3 iulie, in cadrul ultimelor meciuri…

- In interviul acordat ieri, 18 mai 2022, siteului nostru, www.gazetaph.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar, explica, la un moment dat, ca raspuns la o intrebare, de ce ar fi existat o distorsionare in comunicarea cu Asociația Diaspora Galben Albastra (ADGA). Cea din care fac…

- Liga 1 se va intrerupe in noiembrie, pe durata grupelor Campionatului Mondial. Campionatul Mondial din Qatar va debuta pe 21 noiembrie, iar marea finala este programata pe data de 18 decembrie. In meciul de deschidere, țara-gazda va infrunta reprezentativa Ecuadorului. Competiția va fi transmisa pe…

- Administratia Fondului de Mediu nu are capacitatea institutionala sa implementeze simultan sute de mii de proiecte si, de aceea, acum o luna au inceput discutii cu autoritatile publice pentru a pune la punct un parteneriat intre primarii si AFM pentru a fi multiplicata capacitatea institutionala de…