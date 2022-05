Parlamentul din Rusia a eliminat limita de varsta pentru serviciul militar

Parlamentul rus a adoptat miercuri legea care elimina limita de varsta pentru inrolarea in armata, in plina ofensiva a trupelor ruse in Ucraina, relateaza agentiile AFP, Reuters si EFE.Legea, initiata de partidul presedintelui Vladimir Putin, Rusia Unita,… [citeste mai departe]