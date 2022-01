Stiri pe aceeasi tema

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…

- Jessica Alba a dat viața hectica din Los Angeles pe o minivacanța de lux in Cabo San Lucas, Mexic, alaturi de familie, cu ocazia Zilei Recunoștinței. Distracția a venit la pachet cu ținute de vacanța in culori vesele, stridente, in ton cu veselia unei vacanțe de familie.

- S-au intrecut in eleganta pe covorul rosu! Jennifer Lopez a fost cea mai admirata la gala de decernare a premiilor American Music Awards. S-au remarcat si divele tinere, noteaza click.ro. Grupul k-pop BTS a triumfat duminica, la gala American Music Awards, desfasurata la Los Angeles. Sud-coreenii au…

- Red Carpet la Premiile InStyle. Cum s-au imbracat vedetele! Ediția din acest an a galei InStyle Awards s-a desfașurat aseara la Muzeul Getty din Los Angeles. Evenimentul a avut loc dupa un an de pauza in contextul pandemiei de COVID-19. La gala au luat parte nume cunoscute din showbiz-ul american. Avand…

- Cea de-a zecea ediție a galei LACMA a avut loc in weekend la County Museum, din Los Angeles. Covorul roșu a fost neincapator pentru vedetele sosite la eveniment. Printre invitați s-au numarat și Jeff Bezos și partenera lui de viața, fosta jurnalista Lauren Sanchez.

- Cum s-au imbracat vedetele la LACMA Art + Film Gala Gala LACMA Art + Film 2021 a avut loc in acest weekend la Los Angeles. Ca in fiecare an, evenimentul a reușir sa atraga atenția presei internaționale. Gala a fost organizata in onoarea lui Steven Spielberg, Amy Sherald și Kehinde Wiley. Gala a fost…

- Dupa 18 luni in care a impus la frontiere unele dintre cele mai stricte reguli legate de noul coronavirus din lume, care interziceau cetatenilor sa se intoarca sau sa iasa din tara, cu exceptia acordarii unor exceptii, aproximativ 14 milioane de australieni din statele Victoria, New South Wales si Canberra…

- Anul aceasta, seara de Halloween se sarbatorește maine, 31 octombrie, in cea mai lunga zi din an, fapt datorat trecerii la ora de iarna. Vedetele din Romania s-au pregatit din timp, s-au costumat deja de Halloween și s-au mandrit cu transformarile lor pe rețelele de socializare. Dorian Popa, Alexia…