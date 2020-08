S-a lansat ceea ce va CONCURA cu TikTok

Averea fondatorului Facebook Mark Zuckerberg a urcat la 100 miliarde de dolari dupa lansarea unei noi funcții video, Instagram Reels, care rivalizeaza cu aplicația chineza TikTok, relateaza BBC. Acțiunile Facebook au crescut cu peste 6%, iar Zuckerberg deține 13% din acțiunile companiei. El se alatura fondatorului Amazon Jeff Bezos și creatorului Microsoft Bill Gates, intrand in clubu celor ce au averi de peste 100 de miliarde de dolari. Averea lui Zuckerberg a crrescut cu aproximativ 22 miliarde de dolari in acest an, in timp ce Jeff Bezos a obținut peste 75 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.…