Bucureștenii au acum la dispoziție biletul valabil pe orice mijloc de transport in comun. Acesta se achitata prin platforme electronice de plata (SMS sau Aplicație), este valabila timp de o ora din momentul achiziționarii și costa 1,3 lei. „De exemplu, pentru o calatorie urbana, cineva care vrea sa mearga de la stația Raul Doamnei la […]