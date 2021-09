Stiri pe aceeasi tema

- Brandul vestimentar Collina Strada a inaugurat marti Saptamana Modei de la New York, un eveniment care a revenit la defilarile organizate in format fizic dupa o pauza indelungata cauzata de pandemia de COVID-19, printr-o colectie spectaculoasa in culori variate, prezentata intr-un decor marcat de flori…

- Doar ce plecat ministrul Drula, “Bucuria nebunilor”. Și ce daca? Unii se bucura enorm ca au scapat și de aceasta data de reforma. Familiile din AFER de exemplu. Nu va bucurați prea devreme. In curand vom publica poze in exclusivitate cu fierul vechi din hala mare din incinta AFER. Poze inedite facute…

- Vedeta a serialului HBO „The Wire”, actorul american Michael K. Williams a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din cartierul newyorkez Brooklyn. Surse din politie au declarat pentru New York Post ca accesorii pentru consumul de droguri au fost gasite in casa. „The Wire” (Cartelul crimelor),…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19. Potrivit contactmusic.com., Consiliul…

- Saptesprezece pergamente funerare si manuscrise furate de la comunitatile evreiesti din Europa de Est, inclusiv din Romania, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au fost confiscate de anchetatori din New York de la o casa de licitatii care se pregatea sa le vanda, a anuntat joi biroul procurorului…

- Anamaria Prodan a fost audiata marți, 13 iulie, la DNA, in calitate de martor, intr-un dosar ce vizeaza acționariatul de la clubul de fotbal Rapid. „Este vorba despre un caz mai vechi, privind acționariatul de la Rapid. Nu privea o chestiune in care doamna Prodan sa fie implicata. Era un caz in care…

- Intitulat „Capul unui urs”, un desen semnat de Leonardo da Vinci a fost adjudecat, joi seara, pentru 8,85 de milioane de lire sterline la o licitatie organizație organizata de casa Christie’s la Londra. Lucrarea, care a fost expusa la New York si Hong Kong inainte de a fi scoasa la vanzare, era estimata…

- Gala MTV Video Music Awards (MTV VMA), care recompenseaza cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului, va avea loc pe 12 septembrie la New York, au anuntat reprezentantii postului MTV, dand astfel un nou semnal ce marcheaza reluarea activitatilor cultural-artistice in metropola americana. MTV nu…