- O autoutilitara a ramas blocata joi in Pasajul Unirii, anunta Brigada de Politie Rutiera a Capitalei. "Pasajul Unirii, sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piata Universitatii, o autoutilitara a ramas blocata in interiorul pasajului. La fata locului au fost directionati politisti rutieri, pentru asigurarea…

- UPDATE, ora 11:37: Polițiștii au reușit sa scoata autospeciala din pasaj, dupa aproximativ 40 de minute. A fost nevoie ca roțile autospecialei sa fie desumflate, pentru ca aceasta sa poata fi deplasata. Polițiștii banuiesc ca autospeciala a fost modificata și astfel inplțimea acesteia ar fi mai mare…

- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București. Potrivit imaginilor surprinse de șoferii aflați in trafic, camionul s-a blocat in interiorul pasajului, nu la intrare și nici in limitatorul de inalțime dinaintea acestuia. Brigada de poliție rutiera a precizat ca in Pasajul Unirii,…

- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București, insa nu la intrare, ci in mijlocul acestuia. In acest moment circulația in pasaj de desfașoara cu dificultate. Din fericire nu au fost raportate victime. Brigada Rutiera a anunțat azi ca in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Bd. Marașești…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-și viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- ”Traficul va fi deviat pe breteaua existenta, paralela cu bulevardul, bretea care asigura accesul si iesirea din parcarile complexului comercial din zona. De asemenea, urmeaza sa se inchida si breteaua pentru virajul la stanga de acces in zona comerciala, bretea aflata pe sensul celalalt de mers, dinspre…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…