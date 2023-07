Elton John a sustinut, sambata seara, la Stockholm ultimul sau concert, dupa mai bine de 50 de ani de concerte, in fața fanilor sai veniți din intrega lume sa ii vada pentru ultima data. „Sa cant pentru voi a fost motivul meu de a trai, iar voi ati fost absolut magnifici”, a spus el in fata unui public numeros. Starul in varsta de 76 de ani s-a urcat la pian putin dupa ora 20:00 (18:00 GMT), in aplauzele publicului, deschizandu-si spectacolul de adio cu una dintre cele mai populare melodii ale sale, “Bennie and the Jets”. El a continuat apoi sa interpreteze “Philadelphia Freedom” si “I Guess That’s…