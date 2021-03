S-a inaugurat clinica de cardiologie Prevent, la Turda! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, polițiștii rutieri au depistat peste 20 de conducatori auto care au depașit limita legala de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in municipiul Turda și pe DN1 E60. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Turda a fost astazi gazda unei delegații din Republica Moldova, compusa din primari și viceprimari din cinci unitați administrativ-teritoriale din Moldova (Chișinau, Strașeni, Cahul, Iaoveni și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In municipiul Turda se va deschide in curand clinica de cardiologie Prevent, care aparține unor tineri medici (Ioana și Andrei Ciuca), care au decis sa investeasca in cele mai moderne dotari, care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviumiercuri, 24 Februarie 2021 ora 10.00la sediul firmei din Turda, str.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tocmai aflam ca in urmatoarea ședința de Consiliu Local vor fi instalați noii membri ai Consiliilor de Administrație de la Domeniul Public și Salina, in urma "procesului de selecție" derulat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Turda in oglinda” este o inițiativa de promovare a Turzii și a valorilor turdene, prin organizarea unor expoziții inedite, in vitrina situata langa galeria de arta "Valeriu Suciu" (in Piața 1... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator in varsta de 34 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anul 2020 a fost un an atipic din toate punctele de vedere, iar sistemul educațional a fost afectat în mare măsură de trecerea activităților în mediul online. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!