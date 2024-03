S-a golit vistieria. Românii, expropriați fără despăgubiri Pentru ca sunt prea multe exproprieri și aproape deloc bani in vistieria țarii, Guvernul vrea sa legifereze decizia de expropriere parțiala, in care sumele de justa despagubire sa fie acordate doar in parte și doar in momentul semnarii contractelor și inceperii execuției lucrarilor. Mai mult, pentru contribuția naționala la proiectele din fondurile europene, banii se […] The post S-a golit vistieria. Romanii, expropriați fara despagubiri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

