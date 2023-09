Stiri pe aceeasi tema

- CONTRAST… La finele acestei saptamani, Primaria Husi si Consiliul Local au anuntat ca va avea loc evenimentul numit „Toamna Culturala Huseana”. Pe afisul „scapat” in spatiul public, ce-i drept destul de tarziu, cu doar trei zile inainte de debutul sarbatorii locale, reperele sunt destul de… subtirele.…

- MAI BUNI… Etapa a V-a a Ligii Naționale de Rugby disputata sambata a aparținut echipelor oaspete care s-au impus in toate cele cinci partide. Cel mai echilibrat meci al zilei a avut loc in Grupa A, la Barlad, unde echipa din localitate a primit vizita Politehnicii Iași. Un echilibru care s-a menținut…

- La data de 2 august 2023, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata de un barbat, in varsta de 57 de ani, cu privire la faptul ca soția sa, NICA DOINA, in varsta de 51 ani, din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 1 august 2023 și nu a […] Articolul O…

- NOU… Proaspat deschisa in Vaslui, Farmacia «Sfantul Spiridon», de pe strada Traian vis-a-vis de Clinica Recumed din Crucea Garii iși dorește sa fie locul de unde vasluienii iși iau plusul de sanatatea. Este cea de–a doua farmacie din lanțul “Sfantul Spiridon”, dupa ce prima și-a deschis porțile anul…

- ULTIMUL DRUM… Alina Elena Ciobanu, tanara care a fost ucisa de cea mai buna prietena, va fi inmormantata astazi, 10 august, la Buda, in satul natal. Adolescenta va fi condusa pe ultimul drum de familie, colegi, prieteni, vecini si oameni care n-au cunoscut-o, dar au fost impresionati de povestea ei.…

- DEZAMAGIRE… Echipa de rugby in 7 de la RC Barlad a terminat pe locul 10 in turneul Open al Campionatului Național de rugby 7s și a ratat calificarea in turneul de Elita. Barladenii au inregistrat doua victorii și trei infrangeri, dar vor evolua doar in Campionatul Național Promovare. Anul trecut, Barladul…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Austria și-a ucis copiii, iar apoi a incercat sa se sinucida, scrie presa austriaca. Incidentul a avut loc in Absdorf, districtul Tulln. Femeia și-a ucis cele doua fiice, in varsta de 7 ani, respectiv 7 luni, apoi l-a sunat pe tatal copiilor, i-a spus despre crime…

- Atac terorist de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Potrivit mai multor surse, atacatorul, care i-a impușcat mortal pe polițistul de frontiera de la care a luat arma și pe agentul de la securitatea terminalului, era cautat de Interpol. El ar mai fi omorat un om. In prezent, atacatorul se afla in…