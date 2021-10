Stiri pe aceeasi tema

- Vreme rece de afara a facut-o pe Andreea Balan sa se gandeasca serios la vacanța, motiv pentru care și-a luat mama și cele doua fetițe și au plecat in Egipt. Toate patru se bucura acum de relaxare departe de frigul din Romania.

- O noua atracție turistica se previzioneaza pentru romanii care doresc sa-și petreaca vacanța intr-un loc exotic in care natura și cultura, aflate in patrimoniul UNESCO, il recomanda. Este vorba despre Republica Ecuador. Anunțul a fost facut de Consulul onorific al acestei țari in Romania, doamna avocat…

- Cel mai mare producator de medicamente din Romania, Terapia Cluj, este pregatit sa asigure cantitați record de FluGuard, practic Favipiravirul care lipsește din farmaciile din țara și care este medicamentul...

- “Agentia noastra s-a implicat foarte mult in ultimii ani si in actiuni de incoming, sa deschidem destinatiile reprezentative ale Romaniei cattre piete de turisti care iubesc sa calatoreasca, au buget mari de vacanta. Am inceput cu agentiile din Rusia, am continuat cu touroperatori mari din Turcia, care…

- Romania este pregatita pentru un val patru al pandemiei de COVID-19, a declarat, sambata, la Botosani, premierul Florin Citu. Acesta a subliniat ca sectiile de anestezie si terapie intensiva si-au pastrat capacitatea de a primi pacienti cu COVID-19, iar centrele de vaccinare si-au mentinut…

- Din fericire, pilotul a supraviețuit. Avionul, de tip Pezetel, se afla intr-o operatiune de stingere a unui mic focar izbucnit in insula din Marea Ionica. Cauza accidentului nu a fost stabilita deocamdata, potrivit Agerpres . La fel ca in alte tari mediteraneene, conditiile meteorologice sunt extreme…

- Razvan Simion și Daliana Raducan au decis ca e timpul pentru o vacanța, mai ales ca prezentatorul TV urmeaza și sa-și sarbatoreasca ziua de naștere. Ce destinație exotica au ales cei doi și cum arata camera unde sunt cazați.

- Africa a devenit favorita numarul 1 a destinatiilor exotice de vacanța pentru romani, depasind continentul asiatic, iar topul destinatiilor exotice africane este condus de Kenya, Tanzania si Zanzibar, urmate de Africa de Sud, Egipt, Tunisia, Maroc si Namibia, arata datele touroperatorului DAL Travel.…