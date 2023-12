Stiri pe aceeasi tema

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa... The post Tragedie in vestul țarii. Doua adolescente in varsta de 15 ani s-au sinucis aruncandu-se de la o inalțime de 20 de metri, in Lupeni appeared first…

- Doua adolescente de 15 ani s-au sinucis, sambata, aruncandu-se de la o inaltime de aproximativ 20 de metri, la o fosta fabrica din Lupeni, judetul Hunedoara. Una dintre fete si-a anuntat mama despre intenția sa, scrie News.ro. ”Astazi, in jurul orei 17.25, Politia a fost sesizata de o femeie din Uricani…

- Una dintre cele mai frumoase cladiri din Bucuresti, Casa Mita Biciclista, a fost decorata in spiritul sarbatorilor de iarna. Cei mai apreciati artisti florali din Europa s-au ocupat de decorarea casei istorice. Casa Mita Biciclista se afla in Piata Amzei din Bucuresti. Mii de oameni au mers acolo sa…

- Porțile celui mai frumos castel medieval din Europa de Est se deschid miercuri, de la ora 10 pentru toate școlile din Romania și Republica Moldova intr-o lecție de poveste ”Educație la Inalțime”. Profesoarele Sofia Gașpar și Consuela Colțan vor cerceta toate salile și turnurile Castelului…

- Romania se numara printre statele europene care au progresat enorm in domeniul jocurilor de noroc online. Din 2009, momentul in care a fost adoptata OUG 77, prin care se reglementau jocurile de noroc și pana in 2016, atunci cand ONJN și-a intrat in atribuții, acest sector a fost foarte bine organizat.…

- In Golful Lituya din Alaska se aflau doar șase persoane in trei barci in noaptea de 10 iulie 1958, cand s-a produs haosul. Pamantul a racnit și s-a cutremurat, in timp ce se formau valuri uriașe. Un cutremur cu magnitudinea de 8,3 a provocat alunecarea a 90 de milioane de tone de gheața și pietre in…

- București - Ilfov este in topul celor mai poluate zone metropolitane din Europa iar cand vine vorba despre spațiul verde per cap de locuitor suntem tot codași cu 9,86 mp, in condițiile in care Uniunea Europeana recomanda un minimum de 26 de metri patrați iar Organizația Mondiala a Sanatații un nivel…

- Energocom cumpara gaze din Europa cu 420 de dolari pentru mia de metri cubi, in timp ce Gazprom furnizeaza gaze republicii la un pret de 700 de dolari. Potrivit „INFOTAG”, compania a difuzat un mesaj in care precizeaza ca, in perioada 4 septembrie - 5 octombrie, a achiziționat aproximativ 3 milioane…