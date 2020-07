Stiri pe aceeasi tema

- Actualul ministru al Mediului Costel Alexe a fost surprins in decembrie anul trecut vorbind in limba engleza in cadrul unei interventii la o conferinta din Madrid pe tema schimbarii climatice. Discursul acestuia in limba engleza amintit inaa mai degraba de interventiile Vioricai Dancila sau Lia Olguta…

- Ministerul Sanatatii israelian a recunoscut ca a trimis mii de persoane in izolare fara niciun motiv dupa ce a reluat supravegherea telefoanelor mobile, transmite marti dpa. Se crede ca aproximativ 12.000 de oameni au primit din greseala un SMS de la serviciul de informatii interne Shin Beth in care…

- Situație revoltatoare la Bacalaureat, unde un profesor supraveghetor a comis o gafa uriașa, uitand sa anuleze teza unui candidat. Astfel, un elev a ajuns sa fie notat de doua ori, iar altul a ramas fara nota.

- Primarul Nicolae Robu a vorbit azi despre convocarea la discutii facuta de ministrul mediului, Costel Alexe, dupa ce Timisoara si alte patru orase mari din tara au ajuns pe lista neagra a Comisiei Europene pentru depașirile concentrațiilor de dioxid de azot. Edilul a admis ca orasul de pe Bega nu va…

- Dupa ce ministrul Costel Alexe a spus ca Romeo Dunca vrea doar sa se faca cunoscut prin ieșirile sale cu privire la distrugerile din paduri... The post Romeo Dunca il invita pe ministrul Mediului sa vada distrugerile din Munții Țarcu appeared first on Renasterea banateana .

- Situație șocanta intr-un spital din Botoșani. Medicii s-au luptat sa salveze viața unui coleg, internat pe secția de COVID-19. Barbatul a baut o substanța toxica, lasata pe noptiera chiar de soția sa.