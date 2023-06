Oamenii au extras atat de multa apa din subteran incat Terra s-a dezechilibrat, iar axa de rotație s-a deplasat cu 80 de centimetri, in mai puțin de 20 de ani. O estimare a autorilor studiului arata ca, intre 1990 și 2010, au fost extrase 2.150 de gigatone de apa, echivalentul creșterii nivelului oceanelor planetare cu 6 milimetri, scrie in revista Geophysical Research Letters . Pentru ca mare parte din aceasta cantitate a fost relocata, planeta s-a dezechilibrat, iar axa de rotație s-a inclinat spre est. Teoria a fost descoperita abia in 2016, cand noile tehnici au facut posibile simulari computerizate…