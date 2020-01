Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

- Guvernul chinez a amenintat joi ca va adopta "contra-masuri ferme" dupa promulgarea miercuri de catre presedintele Donald Trump a unor legi de sustinere a populatiei din Hong Kong care protesteaza in favoarea democratiei, informeaza AFP si Reuters. "Sfatuim SUA sa nu actioneze arbitrar; in caz contrar,…

- Victoria opozitiei in alegerile locale din Hong Kong a fost trecuta sub tacere marti de mass-media din China continentala, unde doar editiile pentru strainatate au evocat un vot "distorsionat" in favoarea taberei democrate, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Mass-media de la Beijing, care in timpul…

- Ciuma, o boala letala in Evul Mediu, starneste ingrijorari din nou in lume dupa descoperirea a doua cazuri in China, relateaza adevarul.ro. Circa 25 de milioane de morti a facut ciuma in Evul Mediu in Europa. Dar aceasta boala nu a disparut complet. In ultimii 20 de ani, peste 50.000…

- Doua persoane au fost spitalizate la Beijing dupa ce au contractat ciuma pulmonara, boala care a ucis 25 de milioane de oameni in Evul Mediu, a confirmat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Ciuma pulmonara (sau pneumonica) este cea mai rara, dar cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila…

- Stare de alerta în China. Doua persoane au fost spitalizate la Beijing, dupa ce au contractat ciuma pulmonara. Informația a fost confirmata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.