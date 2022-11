S-a descoperit gena care conferă rezistență naturală la COVID-19 Cercetatorii brazilieni au identificat o gena care ar oferi rezistența naturala persoanelor purtatoare in fața pericolului reprezentat de Covid-19. Unele persoane nu s-au infectat niciodata cu Sars-cov-2. Șansa, respectarea drastica a masurilor de protecție sau o super putere? Cazul acestor persoane a interesat comunitatea științifica pe buna dreptate. O echipa de cercetatori brazilieni a idenificat o varianta genetica care ar putea fi implicata in rezistența la formele cele mai severe ale infecției Covid-19. Astfel, persoane in varsta, veritabili super seniori, au supraviețuit coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

