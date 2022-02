S-a deschis sezonul de MEME. Roxen a început, iar voi ați continuat! Trebuie sa recunoaștem ca memele au devenit o adevarata cultura și sunt unul din cele mai bune lucruri pe care ni le-a oferit Internetul. In Romania exista pagini de social media, cu zeci sau sute de mii de urmaritori, care au facut din meme obiectul lor principal de activitate. De o vreme buna au ințeles și artiștii acest lucru, iar acum a venit randul lui Roxen sa iși promoveze viitorul single “UFO” printr-o mema. Rezltatul acestei postari a fost un val enorm de simpatie din partea internauților, paginilor de meme, colegi artiști, dar și radiouri. Postarea originala de pe pagina lui Roxen a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

