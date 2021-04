S-a deschis primul centru de vaccinare drive thru din țară în parcarea unui mall din Deva Autoritațile locale au deschis sambata dimineața primul centru de vaccinare drive thru din țara in parcarea unui mall din Deva, unde au fost organizate patru fluxuri de vaccinare cu serul produs de Pfizer-BioNTech scrie Hotnews . „In aceasta dimineața, la ora 10.00, a inceput la Deva acțiunea de vaccinare direct din mașina -„Drive Thru”. Centrul, primul de acest fel din țara, se afla in parcarea Complexului Comercial Shopping City Deva și sunt organizate 4 fluxuri de vaccinare cu serul produs de Pfizer BioNTech”, anunța Prefectura Hunedoara pe pagina de Facebook. Prefectul Calin Petru Marian s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

