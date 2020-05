S-a deschis Policlinica din Carei Policlinica adica Ambulatoriul Carei s-a deschis luni, 18 mai 2020, așa cum a informat Buletin de Carei dupa discuția cu directorul DSP Satu Mare. Programarile pentru consultații la Policlinica se fac la numarul de telefon 0261-706.200, intre orele 7.00- 15.00. Pacientii se vor prezenta la Policlinica cu bilet de trimitere de la medicul de familie, actul de identitate, vor purta masca si vor respecta programarea telefonica pentru a evita aglomeratia, limitand astfel raspandirea infectiei COVID-19. La intrare va exista un punct de triaj pentru cei care se prezinta la consultații. Programul de activitate… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

