S-a deschis circulatia pe intreaga lungime a tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova-Pitesti .

- Joi, 28.07.2022, a fost dat in trafic și lotul 2 al tronsonului 2 (Piatra Olt – ieșire Slatina), in lungime de 21,35 km, de pe primul Drum Expres din Romania, Craiova – Pitești. Astfel, de astazi, se va putea circula pe o infrastructura rutiera moderna pe cei aproximativ 40 km de la intrarea in Balș…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-au aflat recent pe șantierul Drumului Expres Craiova - Pitești. Despre tronsonul 1, cei doi oficiali nu au avut vești bune, susținand ca nu va fi gata la timp, adica pana la finalul anului curent. In ceea ce privește tronsonul…

- Premierul Ciuca și ministrul Transporturilor Grindeanu, aflați joi in vizita pe șantierul Drumului Expres DEx12 Craiova – Pitești, au anunțat ca deschiderea traficului pe urmatorul tronson, adica porțiunea de peste 20 de kilometri care va ocoli Slatina, va avea loc pe 28 iulie. Astfel, tot tronsonul…

- Traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat, pe sensul de mers Craiova catre Pitești, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme, in care se aflau doua persoane. Accidentul a fost intre Balș – Piatra Olt, km. 26, județul Olt. Cele 2 victime sunt evaluate medical…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor, pe drumurile expres. Proiectul de lege semnat de USR a fost adoptat de Parlament pe 13 aprilie. Presedintele a semnat decretul privind promulgarea…

- Flota de 12 automotoare va fi utilizata pe 5 rute selectate neelectrificate din zona de nord a Municipiului Bucuresti pentru a contribui la reducerea poluarii din transporturi. Serviciile vor conecta Capitala Romaniei, prin servicii nepoluante, de Aeroportul International Henri Coanda (principalul aeroport…