Stiri pe aceeasi tema

- Opt pacienți cu coronavirus, ventilați, au ramas fara oxigen, dupa ce unitatea mobila de Terapie Intensiva din curtea Spitalului Municipal Timișoara, pusa in funcțiune luni, s-a stricat.

- Opt pacienți cu coronavirus, ventilați, au ramas fara oxigen, dupa ce unitatea mobila de terapie intensiva din curtea Spitalului Municipal Timișoara, pusa in funcțiune luni, s-a stricat, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Timișoara, Ramona Gidea, a declarat pentru…

- Opt pacienți cu SARS-Cov2 au fost mutați din tirul de Terapie Intensiva situat in curtea Spitalului Municipal din Timișoara, dupa ce acesta s-a stricat, in aceasta dimineața. Ventilatoarele s-au oprit. Pacienții au fost transferați de urgența la „Județean” și in Spitalul Municipal. Unitatea mobila…

- S-a stricat tirul de Terapie Intensiva de la Spitalul Municipal Timișoara, la nici doua zile dupa ce a fost pus in funcțiune. toți pacienții cu Covid-19 care se aflau in el au fost mutați la Spitalul Județean, dar și in secțiile de Urgențe și in cea de Medicina Interna a Spitalului Municipal Timișoara.

- Situație critica la Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti, din judetul Gorj, unde medicii sunt nevoiti sa gaseasca tot felul de solutii pentru ca sansele pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava sa creasca, scrie Adevarul.In prezent, peste 100 de pacienti cu COVID-19, dintre care 15…

- La o zi dupa ce a fost pusa in funcție Unitatea Mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Municipal Timișoara, patru din cele 12 paturi de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI) sunt deja ocupate de pacienții cu Covid-19.

- Pacientul era internat la Terapie Intensiva, la Spitalul Municipal din Pașcani, și suferea de pancreatita acuta, aceasta fiind și cauza morții, au precizat surse medicale pentru Libertatea.In urma incendiului de sambata noapte, șase pacienți aflați in stare critica, infectați cu COVID-19, au fost transferați…

- Pacientii diagnosticati cu COVID-19 care au fost internati la unitatea mobila de terapie intensiva ce apartine de Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti au fost transferati la alte spitale dupa ce instalatia de climatizare a unitatii s-a defectat. Pentru ca nu erau suficiente locuri, unul dintre bolnavi…