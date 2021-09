S-a decis unde va fi obligatoriu certificatul verde: spectacole, cinema, piscine, competiții sportive, nunți, botezuri Guvernul a adoptat, vineri, hotararea care stabilește ca certificatul verde este obligatoriu la spectacole, cinema, piscine, competiții sportive, nunți, botezuri in localitațile in care rata de infectare COVID este intre 3 și 6 cazuri la mia de locuitori. Copiii sub 6 ani sub exceptați de la aceasta obligație. Noile masuri adoptate de Guvern se aplica incepand de luni, 20 septembrie. Guvernul a aprobat in ședința de vineri, printr-o Hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului. In județele/localitațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

