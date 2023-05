Stiri pe aceeasi tema

- Pe surse stim ca PSD ar intentiona sa il mentina doar pe Grindeanu in viitorul Executiv, la Transporturi, minister pe care il conduce si in prezent.Marian Neacșu (PSD) deține funcția de secretar general al Guvernului, fiind numit in aceasta functie in luna decembrie a anului trecut printr-o decizie…

- Liderii celor trei partide ale Coaliției s-au intalnit la sediul Guvernului pentru a negocia reducerea cheltuielilor. La reuniune participa Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Actul normativ asupra caruia trebuie sa cada de acord cei trei lideri politici este un proiect…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- ”Toate ministerele au transmis planurile de reducere a cheltuielilor bugetare.La nivelul Guvernului a inceput integrarea acestor planuri pentru a pregati procesul de decizie”, a transmis Dan Carbunaru. Purtatorul de cuvant al Guvernului a precizat ca la urmatoarea sedinta de Guvern va fi analizat pachetul…

- Proiectele celor doua legi ale Educației nu se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi, 24 martie, pentru ca Ligia Deca este bolnava de COVID-19 și se afla in izolare, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„Legile educației nu figureaza pe agenda de astazi deoarece…

- CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, in conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoaca in ședința ordinara

- Prezenți la ceremonia de semnare a declarației au fost premierul Nicolae Ciuca, ministrul Energiei Virgil Popescu, șeful SGG Marian Neacșu și șeful OMV Alfred Stern.Romania are resursele, forta de munca si potentialul sa performeze in sectorul energetic si aceasta este directia sustinuta ferm la nivelul…

- In timp ce in randul social democraților se dorește ca Ministerul Transporturilor sa ramana la PSD și dupa rotativa, Ciuca și-a asigurat colegii de partid ca acest portofoliu va ajunge la PNL. „Romania trebuie sa devina un mare șantier, nu o șezatoare de politicieni care se uita la sondajele de opinie",…